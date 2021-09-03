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Путин предложил увеличить туристический кэшбек для Дальнего востока

Lenta.ru
2 часа назад

Президент России Владимир Путин предложил подумать над увеличением туристического кешбэка для путешествий по регионам Дальнего Востока. Об этом сообщает ТАСС.

Путин предложил увеличить туристический кэшбек для Дальнего востока
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«[Для региона] мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление без всякого сомнения», — отметил он.

2 сентября Ростуризм назвал даты запуска зимнего этапа программы туристического кешбэка. «Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок», — указала глава профильного ведомства Зарина Догузова. Она пояснила, что программа будет распространяться только на низкий сезон.

В июле глава Чукотского автономного округа Роман Копин также предложил увеличить туристический кешбэк для посещающих регионы Арктики и Дальнего Востока до 50 тысяч рублей. По его словам, тем, кто приезжает на Север для посещения фестивалей и других интересных мероприятий, стоит возвращать не 20, а 50 тысяч рублей.

Новости путешествий,Зарина Догузова,Роман Копин,Владимир Путин,Ростуризм,
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