Путин предложил увеличить туристический кэшбек для Дальнего востока

«[Для региона] мы же ищем дополнительные ресурсы поддержать бизнес, а туристический бизнес — это перспективное направление без всякого сомнения», — отметил он.

2 сентября Ростуризм назвал даты запуска зимнего этапа программы туристического кешбэка. «Ориентировочно с 15 января по конец апреля. И с 1 октября по середину декабря. Это примерные окна поездок», — указала глава профильного ведомства Зарина Догузова . Она пояснила, что программа будет распространяться только на низкий сезон.

В июле глава Чукотского автономного округа Роман Копин также предложил увеличить туристический кешбэк для посещающих регионы Арктики и Дальнего Востока до 50 тысяч рублей. По его словам, тем, кто приезжает на Север для посещения фестивалей и других интересных мероприятий, стоит возвращать не 20, а 50 тысяч рублей.