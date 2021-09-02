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Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию с 10 сентября

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Россия приостановила полеты в Танзанию до 1 октября в связи с эпидемиологической ситуацией в этой стране. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Россия увеличит число рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию с 10 сентября
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вместе с тем в ведомстве добавили, что с 10 сентября будет увеличено количество регулярных рейсов в Объединенные Арабские Эмираты, в Финляндию и Германию. Также увеличится число еженедельных рейсов Санкт-Петербург - Дубай. Их станет семь. Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Хельсинки увеличится на семь рейсов до 14 в неделю.

Авиакомпаниям позволят начать полеты с частотой два рейса в неделю в маршруту Калининград - Берлин. Авиасообщение по указанным маршрутам на взаимной основе будут осуществлять как российские, так и иностранные авиакомпании.

16 августа Россия возобновила регулярные и чартерные рейсы в Доминикану, Южную Корею и Чехию.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.

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