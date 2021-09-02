Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Вор в образе пастыря украл у туристки телефон и попал на видео

Lenta.ru
38 минут назад

Прикинувшийся священником мошенник нашел способ незаметно украсть телефон у туристки в кафе и попал на видео. Запись с камер наблюдения и подробности инцидента опубликовал Daily Mail.

Инцидент произошел в одном из ресторанов в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен. На кадрах видно, как пожилой мужчина в образе священника с библией в руках приблизился к столику, за которым ела туристка с сыном. Мошенник завел разговор с отдыхающими и положил книгу на мобильный телефон женщины. После небольшой паузы злоумышленник взял обратно в руки священное писание, одновременно держась за смартфон.

Заметив пропажу телефона, туристка начала искать устройство в своей сумке. Сын пострадавшей сообщил об инциденте менеджеру ресторана — у священника обыскали личные вещи. Тем не менее, к этому моменту злоумышленник успел передать краденную вещь своему сообщнику, который стоял у входа в заведение.

Отмечается, что на такую мошенническую уловку ранее попались и другие посетители ресторанов по всему мексиканскому штату Кинтана-Роо.

Новости путешествий,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители