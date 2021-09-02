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Закуривший в туалете Шереметьево возмутил соцсети

Мослента
1 час назад

В Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Возможным виновником инцидента мог стать россиянин, закуривший в туалете аэропорта. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

В объектив камеры попал момент объявления тревоги в зале Шереметьево. По громкоговорителю предупредили о срабатывании пожарной сигнализации и попросили покинуть здание всех, кто находился внутри. Паники среди пассажиров на видео не наблюдается.

В комментариях к ролику юзеры возмутились и сравнили курильщиков с наркоманами. Один из пользователей назвал курящих «безмозглыми эгоистами». Кто-то вспомнил, что в Шереметьево вернули специальные зоны для употребления табачных изделий, и остался в недоумении от поступка мужчины.

Другие засомневались в том, что в туалете могла сработать сигнализация. «Туалет — влажное помещение, там нет датчиков», — отметил один из пользователей.

Новости путешествий,Видео,Аэропорт Шереметьево,
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