Закуривший в туалете Шереметьево возмутил соцсети

В Шереметьево сработала пожарная сигнализация. Возможным виновником инцидента мог стать россиянин, закуривший в туалете аэропорта. Видео с места событий опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

В объектив камеры попал момент объявления тревоги в зале Шереметьево. По громкоговорителю предупредили о срабатывании пожарной сигнализации и попросили покинуть здание всех, кто находился внутри. Паники среди пассажиров на видео не наблюдается.

В комментариях к ролику юзеры возмутились и сравнили курильщиков с наркоманами. Один из пользователей назвал курящих «безмозглыми эгоистами». Кто-то вспомнил, что в Шереметьево вернули специальные зоны для употребления табачных изделий, и остался в недоумении от поступка мужчины.