Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»

Курорты крымского полуострова смогут превратиться в «новую Анталью» через десять лет. Такой срок назвал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в интервью РИА Новости.

Эксперт предположил, что появление в Крыму «крупных игроков» туристической индустрии может стать толчком к развитию и строительству новой инфраструктуры на полуострове. По его мнению, через пять лет станут заметны положительные изменения, а еще через пять республика сможет претендовать на название «Крымской Антальи».

«Полагаю, что полностью соотношение "инфраструктура-сервис-цена" будет достигнуто к 2030 году. При этом процентов на 70 удовлетворенность повысится уже в 2025 году», — заявил Волков.