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Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»

Lenta.ru
1 час назад

Курорты крымского полуострова смогут превратиться в «новую Анталью» через десять лет. Такой срок назвал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в интервью РИА Новости.

Назван срок превращения Крыма в «новую Анталью»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эксперт предположил, что появление в Крыму «крупных игроков» туристической индустрии может стать толчком к развитию и строительству новой инфраструктуры на полуострове. По его мнению, через пять лет станут заметны положительные изменения, а еще через пять республика сможет претендовать на название «Крымской Антальи».

«Полагаю, что полностью соотношение "инфраструктура-сервис-цена" будет достигнуто к 2030 году. При этом процентов на 70 удовлетворенность повысится уже в 2025 году», — заявил Волков.

По словам специалиста, в настоящее время инвесторы «с материка» активно ищут в Крыму землю для строительства. Кроме того, несмотря на санкции, возможность присутствия на полуострове интересует и иностранных предпринимателей. Волков отметил, что конкуренция между ними может также создать благоприятную среду для развития туризма в республике.

Новости путешествий,Алексей Волков,РИА Новости,
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