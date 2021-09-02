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К 2026 году на Камчатке появится новый курорт

Мария Иглина
2 часа назад

Курорт "Три вулкана" откроется на Камчатке в 2026 году. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал владелец компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин, его слова приводит "Интерфакс".

К 2026 году на Камчатке появится новый курорт
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Где-то в 2023 году мы должны приступить непосредственно к стройке. И через два-три года — в 2026 году — должны запустить этот проект",

— уточнил создатель горного курорта "Роза Хутор".

Согласно планам, на территории парка "Три вулкана" появятся гостиницы, рассчитанные на тысячу номеров, также будет обустроена прибрежная зона для круизных кораблей.

На реализацию задуманного будет направлено более 40 миллиардов рублей одних только частных средств.

Читайте также о тайне извержения вулкана на Курилах.

Новости путешествий,Сергей Бачин,Интерфакс,
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