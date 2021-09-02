На Камчатке появится новый курорт

Курорт «Три вулкана» откроется на Камчатке в 2026 году. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал владелец компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин, его слова приводит «Интерфакс».

По словам создателя горного курорта «Роза Хутор», в настоящий момент специалисты заняты разработкой проектно-сметной документации. «Где-то в 2023 году мы должны приступить непосредственно к стройке. И через 2-3 года — в 2026 году — должны запустить этот проект», — уточнил он.

Девелопер отметил, что на территории парка «Три вулкана», согласно планам, появятся гостиницы, рассчитанные на тысячу номеров. Кроме того, будет обустроена прибрежная зона для круизных кораблей.