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На Камчатке появится новый курорт

Lenta.ru
22 минуты назад

Курорт «Три вулкана» откроется на Камчатке в 2026 году. Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказал владелец компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин, его слова приводит «Интерфакс».

На Камчатке появится новый курорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам создателя горного курорта «Роза Хутор», в настоящий момент специалисты заняты разработкой проектно-сметной документации. «Где-то в 2023 году мы должны приступить непосредственно к стройке. И через 2-3 года — в 2026 году — должны запустить этот проект», — уточнил он.

Девелопер отметил, что на территории парка «Три вулкана», согласно планам, появятся гостиницы, рассчитанные на тысячу номеров. Кроме того, будет обустроена прибрежная зона для круизных кораблей.

Раскрывая финансовую сторону проекта, глава «Васта Дискавери» отметил, что на реализацию задуманного будет направлено более 40 миллиардов рублей одних только частных средств.

Новости путешествий,Сергей Бачин,Интерфакс,
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