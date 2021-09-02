Профессиональный путешественник — исследователь и этнограф Виталий Сундаков в разговоре с NEWS.ru посоветовал россиянам не обольщаться приветливостью египтян. Он отметил, что местные жители могут использовать вежливость «в корыстных целях», и «это нужно понимать».

Спикер также назвал несколько достопримечательностей, которые стоит посетить в африканской стране, если человек впервые решил провести в арабской республике «стандартный семидневный отпуск».

"Антропологический музей в Каире, Люксор, Карнак и пирамиды. Сходить на рынок, гулять по городу. Египтяне приветливые, но хитрые — рассматривают в этом корысть. Не по факту, а нужно это просто понимать. <...> Всё зависит от человека. Если он едет ради пляжей и «всё включено» — это одно, а если интересует флора, фауна, этнография, цивилизация египетская — это другое", — подчеркнул Сундаков.

Накануне Ростуризм выразил надежду на возобновление чартеров на курорты Египта. Об этом рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова. По её словам, решение о возобновлении чартеров в Египет принимает оперативный штаб, однако Ростуризм на каждом заседании вносит свои предложения по возобновлению авиасообщения в том или ином направлении, в том числе и в Египет.