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Отдыхающих в палатке россиян едва не смыло штормом в Крыму

Lenta.ru
21 минуту назад

Семью россиян, отдыхающих в палатке на диком пляже Крыма, эвакуировали из-за шторма. Об этом сообщается на странице Центра гражданской защиты города Севастополя во «ВКонтакте».

Отдыхающих россиян едва не смыло штормом в Крыму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что в четверг, 2 сентября, спасатели центра получили сообщение о том, что семья туристов попала в шторм на диком пляже Любимовка Нахимовского района. Стихия едва не смыла их палатку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательной группы оказали россиянам помощь и эвакуировала их из труднодоступного места. Информации о пострадавших нет, и медицинская помощь туристам не потребовалась.

Департамент общественной безопасности предупредил жителей и гостей полуострова об опасности отдыха на необорудованных для купания и отдыха пляжах.

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