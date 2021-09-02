Отдыхающих россиян едва не смыло штормом в Крыму

Семью россиян, отдыхающих в палатке на диком пляже Крыма, эвакуировали из-за шторма. Об этом сообщается на странице Центра гражданской защиты города Севастополя во «ВКонтакте».

Отмечается, что в четверг, 2 сентября, спасатели центра получили сообщение о том, что семья туристов попала в шторм на диком пляже Любимовка Нахимовского района. Стихия едва не смыла их палатку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники поисково-спасательной группы оказали россиянам помощь и эвакуировала их из труднодоступного места. Информации о пострадавших нет, и медицинская помощь туристам не потребовалась.