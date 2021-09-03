Что больше всего раздражает россиян на курортах РФ

Согласно опросу сервиса SuperJob российские туристы высказывают немало претензий к отечественным курортам и популярным регионам.

Фото: Кадр из фильма "Непосредственно Каха" Кадр из фильма "Непосредственно Каха"

Среди участников опроса — экономически активное население страны старше 18 лет, посещавшее в течение последних 3 лет курорты Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Крыма, Дагестана, Калининградской области, Алтая, «Золотого кольца».

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Оказалось, у туристов меньше всего нареканий возникает к Дагестану, Камчатке, Калининградской области и Ставрополью.

У туристов спросили самые раздражающие факторы в российских регионах. Больше всего ответ «ничего не раздражает» выбирали по отношению к Калининградской области (46%), Дагестану (43%), а также Камчатке и Ставропольскому краю (по 42%).

В Калининградской области туристов бесило отсутствие инфраструктуры (18%), высокие цены (16%) и климат/насекомые (10%).

В Дагестане туристы также были недовольны инфраструктурой, небрежным отношением к природе и мусору, а также отношением местных жителей.

А вот в Крыму, по мнению туристов, главные проблемы — инфраструктура и цены. 15% опрошенных бесит отношение местных жителей республики к туристам.

В Краснодарском крае 36% считает главным раздражителем завышенные цены. Остальные проблемы: инфраструктура (26%), большое число туристов (25%), а также мусор (24%).

В чем проблема

Пользователи соцсетей, которые побывали в качестве туристов в разных регионах страны, высказывают разные мнения. Относительно курортов Краснодарского края есть очевидный список главных претензий:

"Довольно часто отдыхаю на нашем побережье. Мне нравится, потому что можно без заграна, близко, удобно. Из минусов, как всегда: неорганизованность на пляжах, ну очень много народу, цены как в ближней Европе, иногда агрессивные местные";

"В Сочи какой-то треш. Огромные полчища народа, при этом ночью посидеть в хорошем ресторане - либо очень дорого, либо очень далеко. Много пробок, куда-то доехать на общественном транспорте невыносимо. Такси - дороже чем в Москве. Продукты стоят также. На пляже негде присесть. Но, бесспорно, красиво. Как наша Калифорния. Горы и море - это супер-комбо".

В отношении Крыма у туристов также сложилось определенное мнение:

"Как-будто приехали в СССР. Карты не принимают, такси по звонку, сервис хромает...Но зато какие виды!".

Природа Дагестана также удивляет многих туристов, но они отмечают, что зачастую сталкиваются с проблемами, когда нужно взаимодействовать с местными:

"Бесит, что нужно очень сильно контролировать свой внешний вид и поведение. А хочется отдохнуть!".