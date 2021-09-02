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Россиянам предложат регистрироваться в аэропорту на рейс без паспорта

Lenta.ruиещё 4
2 часа назад

В 2022 году россияне смогут регистрироваться в аэропорту на рейс без предъявления паспорта. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

Станет возможна регистрация на авиарейс без паспорта
Фото: Andrey Makhonin / Globallookpress.comAndrey Makhonin / Globallookpress.com

В ведомстве предложили запустить в нескольких аэропортах страны регистрацию с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

По словам Шадаева, система способна полностью заменить паспорт, так как использование биометрии упрощает процедуру регистрации на рейс. В настоящее время в ряде российских аэропортов ведется запуск пилотного проекта и тестирование необходимого оборудования.

Новости путешествий,Максут Шадаев,ИТАР-ТАСС,
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