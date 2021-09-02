Россиянам назвали стоимость туров в Хорватию

Эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость путевок на пляжные курорты Хорватии в сентябре. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Так, недельный тур в популярную европейскую страну обойдется в 700-900 евро на одного (примерно 60-77 тысяч рублей). В стоимость входят проживание в четырехзвездочном отеле и перелет.

Как заявили представители туристической компании «Русский экспресс», осенью многие отели предлагают скидки на размещение от 10 до 30 процентов. Например, пятизвездочные гостиницы Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and SPA и Sun Gardens Dubrovnik.

Также в АТОР отметили, что турпоток в Хорватию вырос в четыре раза в сравнении с 2020 годом: с января по август страну посетили почти 90 тысяч россиян. Тем не менее количество прибывших оказалось на 26 процентов меньше, чем в допандемийном 2019 году.