Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам назвали стоимость туров в Хорватию

Lenta.ru
3 часа назад

Эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость путевок на пляжные курорты Хорватии в сентябре. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали стоимость туров в Хорватию
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА НовостиРамиль Ситдиков / РИА Новости

Так, недельный тур в популярную европейскую страну обойдется в 700-900 евро на одного (примерно 60-77 тысяч рублей). В стоимость входят проживание в четырехзвездочном отеле и перелет.

Как заявили представители туристической компании «Русский экспресс», осенью многие отели предлагают скидки на размещение от 10 до 30 процентов. Например, пятизвездочные гостиницы Hilton Rijeka Costabella Beach Resort and SPA и Sun Gardens Dubrovnik.

Также в АТОР отметили, что турпоток в Хорватию вырос в четыре раза в сравнении с 2020 годом: с января по август страну посетили почти 90 тысяч россиян. Тем не менее количество прибывших оказалось на 26 процентов меньше, чем в допандемийном 2019 году.

В основном путешественники бронировали туры длительностью семь-девять дней — самыми востребованными оказались отели категории три и четыре и звезды. Средний чек составил 950 евро на человека (около 81 тысячи рублей).

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители