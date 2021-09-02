Первый замглавы Минздрава Фисенко рассказал о числе привитых от Covid-19 россиян

В настоящее время в России привились более 45 млн человек, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель главы Минздрава Виктор Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума-2021. Он также назвал число доступных вакцин для россиян. «На сегодняшний день у нас в стране провакцинированы более 45 миллионов россиян. У нас доступны сейчас все четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», — рассказал чиновник. Фисенко признал, что темпы вакцинации в регионах разнятся, однако напомнил, что коллективный иммунитет не выработается сам по себе. По его словам, его появление в первую очередь зависит от каждого россиянина, поэтому граждане должны воспользоваться своим выбором для защиты от коронавируса. В России массовая вакцинация началась 18 января. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова оценила число россиян, прошедших полный курс вакцинации от Covid-19. По её словам, это около 37 млн человек. Ранее главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко отмечал, что в России пока недостаточно вакцинированных, чтобы формировать коллективный иммунитет. По его словам, в среднем эта цифра должна стремиться к 80% россиян.