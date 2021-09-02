Популярный вид отдыха в Турции оказался под угрозой

Экскурсионные туры в Турцию оказались на грани срыва из-за новых антиковидных ограничений для непривитых. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Теперь туристам без сертификата о вакцинации, выбирающим экскурсионные путевки, придется по прибытии в страну еще раз сдавать ПЦР-тест за свои деньги. По мнению экспертов туриндустрии, это ставит под угрозу спрос на междугородние поездки.

Отмечается, что осенью это один из самых популярных форматов путешествий по стране — благодаря более комфортной прохладной погоде туристы выбирают экскурсионные поездки вместо пляжного отдыха.