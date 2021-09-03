Отдых на Средиземном море подорожал

Эксперты туристического рынка рассказали о подорожании проживания в отелях на средиземноморских курортах. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как стало известно из исследования испанской компании Mabrian Technologies, в 2021 году стоимость проживания увеличилась в гостиницах категории три, четыре и пять звезд в сравнении с допандемийным 2019 годом.

Наибольший рост цен зафиксировали в Греции, где средняя стоимость суточного размещения в четырехзвездочных отелях повысилась на 31 процент и составила 163 евро (примерно 14 тысяч рублей). В пятизвездочных гостиницах этот показатель возрос на 47 процентов до 292 евро (около 25 тысяч рублей).

В тройку рекордсменов также вошла Италия. Номер в четырехзвездочной гостинице теперь обойдется в 146 евро (12 тысяч рублей), в пятизвездочной — 373 евро (32,3 тысячи рублей). Топ-3 замыкает Испания, где средняя стоимость ночи в отеле аналогичных категорий составила 128 и 270 евро соответственно (11 тысяч и 23 тысячи рублей).

Наименее подорожавшим направлением оказалась Турция. Забронировать номер в отеле категории четыре звезды можно за 76 евро (6,5 тысячи рублей) — рост составил всего шесть процентов по сравнению с 2019 годом.