Ростуризм запустит зимний этап туристического кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в этом году будет запущен зимний этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Об этом сообщает РИА "Новости". "Мы рассчитываем запустить окно продаж на зимний сезон 2022 года в этом году, но он будет распространяться на период после 15 января", - сказала она в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Догузова уточнила, что в следующем году программа туристического кешбэка будет распространяться только на низкий сезон. С мая по сентябрь программа действовать не будет. По ее словам, примерные окна поездок будут с 15 января по конец апреля и с 1 октября по середину декабря. Ранее сообщалось, что россияне купили детские путевки с кешбэком на 9 млрд рублей.