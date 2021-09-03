Антиковидные меры в Турции не коснутся россиян

С 6 сентября в Турции вступят в силу усиленные меры против COVID-19. Новые ограничения не будут распространятся на туристов. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

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Новые меры сделают обязательным для граждан Турции и иностранцев с видом на жительство предъявление отрицательного ПЦР-теста при посещении массовых мероприятий, а также при перемещении на общественном транспорте. При этом данное требование распространится только на тех людей из указанных категорий, которые не прошли процедуру вакцинации и не переболели COVID-19.

— Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма, — приводит слова посла РИА Новости.