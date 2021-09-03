Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Антиковидные меры в Турции не коснутся россиян

Вечерняя Москваиещё 8
1 час назад

С 6 сентября в Турции вступят в силу усиленные меры против COVID-19. Новые ограничения не будут распространятся на туристов. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил посол Турции в РФ Мехмет Самсар.

Антиковидные меры в Турции не коснутся россиян
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Новые меры сделают обязательным для граждан Турции и иностранцев с видом на жительство предъявление отрицательного ПЦР-теста при посещении массовых мероприятий, а также при перемещении на общественном транспорте. При этом данное требование распространится только на тех людей из указанных категорий, которые не прошли процедуру вакцинации и не переболели COVID-19.

— Действие дополнительных правил не распространяется на иностранцев, которые прибывают на территорию Турецкой Республики на короткий срок с целью туризма, — приводит слова посла РИА Новости.

В то же время в Москву возвращаются фестивали в ограниченном режиме. Так, 1 сентября в городе открылся фестиваль «Цветочный джем». Масштабное мероприятие стало первым в столице спустя полтора года эпидемиологических ограничений.

Новости путешествий,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители