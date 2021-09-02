Раскрыта тайна извержения вулкана на Курилах

Российские ученые выяснили причину извержения вулкана Райкоке в июне 2019 года на Курильских островах. О раскрытии тайны природной катастрофы сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

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Исследователи проанализировали образцы выброшенного пепла и обнаружили, что в магме содержалось немного летучих компонентов, которые обычно приводят к взрывному извержению. Это привело к предположению, что роль детонатора могла сыграть морская вода, поскольку, когда магма контактирует с водой или насыщенными ею породами, происходит взрыв на границе раздела сред.

По словам ученых, размер частиц этого извержения составлял 0,5-0,1 миллиметра, что указывает на взрыв, который мог измельчить магму и окружающее жерло породу. Если бы дробление магмы происходило из-за внутренней энергии, то частицы были бы намного больше. В этом случае также наблюдалось бы большое количество вулканических бомб — сгустков магмы, выброшенных из кратера во время извержения.