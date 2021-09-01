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Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи

ТАСС
46 минут назад

В районе пляжа "Бургас" в Адлерском районе Сочи смерч вышел на берег из Черного моря. Погибших и пострадавших нет, повреждены шезлонги, сообщили журналистам в оперштабе Краснодарского края.

Смерч вышел на берег в Адлерском районе Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"В акватории Черного моря вблизи Адлерского района Сочи зафиксировали формирование смерча. Он вышел на берег в районе пляжа "Бургас", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. Повреждено около 30 шезлонгов.

Ранее сообщалось, что власти Сочи готовят пункты эвакуации и пункты временного размещения на случай подтоплений из-за ливней, прогнозируемых в Сочи с вечера среды. Ливни с грозами прогнозируют в течение двух дней, осадки должны начаться к вечеру среды.

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