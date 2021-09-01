Пожилая российская туристка забралась в саркофаг Святого Лазаря, который расположен в одноименной церкви в Ларнаке, и застряла в нем. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях.

Женщина вместе с российской туристической группой была на экскурсии в царских гробницах археологического парка Като Пафос, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Несмотря на строгие запреты, туристка решила залезть в саркофаг Святого Лазаря, но ее комплекция оказалась несколько больше, и она просто застряла.