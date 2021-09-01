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Армения и Киргизия стали самыми популярными направлениями у россиян

Анна Шутова
1 час назад

Самыми популярными среди россиян местами для отдыха в бархатный сезон стали Армения и Киргизия. Исследование провел онлайн-сервис «Туту.ру».

Армения и Киргизия стали самыми популярными направлениями у россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным о бронированиях на сентябрь и октябрь, на Армению и Киргизию суммарно приходится почти 30 процентов оформленных билетов.

Также в качестве направлений для осеннего отпуска россияне часто выбирают Турцию и Азербайджан — по 10 процентов от общего числа бронирований.

Кроме того, в рейтинг популярных государств попали Молдавия, Узбекистан, Белоруссия, Греция, Кипр и Болгария.

При этом средний чек на полеты в страны ближнего зарубежья в 2021 году вырос на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил 23,8 тысячи рублей.

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