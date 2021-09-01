Самые популярные направления у россиян осенью

Российские туристы массово решили уехать из страны по двум направлениям осенью — самыми популярными местами для отдыха в бархатный сезон стали Армения и Киргизия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно данным аналитиков, по бронированиям на сентябрь и октябрь лидируют страны ближнего зарубежья, а на Армению и Киргизию суммарно приходится почти 30 процентов оформленных билетов.

Кроме того, в качестве направлений для осеннего отпуска путешественники выбирают Турцию или Азербайджан — по 10 процентов от общего числа бронирований на каждую республику. Также в рейтинге популярных государств оказались Молдавия, Узбекистан, Белоруссия, Греция, Кипр и Болгария.