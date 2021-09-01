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Названы самые популярные у россиян туристические направления в бархатный сезон

Lenta.ru
1 час назад

Российские туристы массово решили уехать из страны по двум направлениям осенью — самыми популярными местами для отдыха в бархатный сезон стали Армения и Киргизия. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Самые популярные направления у россиян осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным аналитиков, по бронированиям на сентябрь и октябрь лидируют страны ближнего зарубежья, а на Армению и Киргизию суммарно приходится почти 30 процентов оформленных билетов.

Кроме того, в качестве направлений для осеннего отпуска путешественники выбирают Турцию или Азербайджан — по 10 процентов от общего числа бронирований на каждую республику. Также в рейтинге популярных государств оказались Молдавия, Узбекистан, Белоруссия, Греция, Кипр и Болгария.

При этом, как выяснили эксперты, средний чек на полеты в страны ближнего зарубежья в 2021 году вырос на 28 процентов по сравнению с предыдущим годом и составил около 23,8 тысячи рублей. Например, средний чек на рейсы в Европу поднялся на 34 процента и составил 31 тысячу рублей.

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