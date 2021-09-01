Назван самый туристически привлекательный город России

Россияне назвали Санкт-Петербург городом с самым высоким туристическим потенциалом. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, согласно информации аналитиков, жители и гости Северной столицы оценили ее привлекательность с точки зрения туризма на 9,4 балла. При этом Москва с небольшим отрывом (9,1 балла) оказалась на втором месте рейтинга.

Третью строчку занял город Казань — 9 баллов, а Сочи и Геленджик получили по 8,7 балла каждый. Кроме того, в рейтинг попали Ялта и Краснодар (по 8,3 балла), Севастополь (8,2 балла) и Анапа (7,8 балла).