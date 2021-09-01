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Назван лучший отечественный курорт для пляжного отдыха осенью

Lenta.ru
2 часа назад

Российским туристам назвали самый выгодный отечественный курорт для пляжного отдыха с наиболее комфортным климатом в бархатном сезоне. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Назван лучший курорт в РФ для пляжного отдыха осенью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в этом году курортный сезон в Краснодарском крае будет коротким — он продлится до октября. Крым, напротив, станет лучшим вариантом для осеннего отпуска. В этот период на полуострове температура колеблется в пределах 22-25 градусов, иногда сменяясь кратковременными дождями. Например, в Ялте прогнозируется бабье лето: по ночам температура не будет опускаться ниже 17 градусов.

Также отмечается, что в отличие от Кубани на полуострове не вводили антиковидных ограничений.

«Крым может ожидать всех тех, кто хотел поехать в Краснодарский край, но не прививался. Поэтому ждем, что бархатный сезон будет очень успешным, погода пока располагает»,

— уточнил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

Он добавил, что в связи с падением спроса осенью ожидается снижение цен на отдых примерно на 30-50 процентов. Стоимость номера в гостевых домах начинается от 650 рублей в сутки, а в спа-отелях с более высоким уровнем сервиса ночь обойдется в 3,5 тысячи рублей.

Новости путешествий,Алексей Волков,
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