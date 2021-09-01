В Турции предлагают бесплатную еду для привитых

Владельцы ресторанов в Турции делают скидки и бонусы для привитых от коронавируса посетителей или вовсе угощают бесплатно. Такие сообщения стали все чаще появляться в местных СМИ. Один из бизнесменов организовал кампанию: «Покажи сертификат о вакцинации в приложении на телефоне и получи в подарок самый вкусный кебаб».

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Многие рестораторы считают, что лучше ненавязчиво подтолкнуть людей сделать прививку от коронавируса, предложив им вкусную еду и скидки, чем терпеть убытки от простоя во время локдауна. Впрочем, массового характера такие акции еще не приобрели. И вряд ли сподвигнут большой процент людей к вакцинации.

Другие владельцы ресторанов склоняются к запретительным мерам. Глава Федерации владельцев кофеен, игровых салонов и буфетов Турции Мурат Агагоглу заявил, что еще один локдаун отрасль не вынесет. Он предложил коллегам не обслуживать клиентов, не получивших две дозы вакцин.

Московские рестораторы, которые еще недавно были вынуждены принимать гостей только с QR-кодами, оценили инициативы турецких коллег. По мнению основателя «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, прививочные кампании должны поддерживаться государством, а не бизнесом. Он не слышал, чтобы в России кто-то делал подобные акции. «Все только рассуждают», – прокомментировал бизнесмен порталу TourDom.ru.