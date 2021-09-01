Российская туристка стала заложницей саркофага на Кипре

Пожилая российская туристка оказалась в центре исторического скандала на Кипре. Женщина забралась в саркофаг Святого Лазаря, который расположен в одноименной церкви в Ларнаке, и не смогла самостоятельно из него выбраться. Видеоролик с инцидентом 1 сентября распространился по социальным сетям.

Фото: TourDom TourDom

Само происшествие произошло 26 августа в царских гробницах археологического парка Като Пафос, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Во время экскурсии по церкви Святого Лазаря участница российской туристической группы, несмотря на строгие запреты, решила залезть в саркофаг святого. Однако комплекция женщины оказалась несколько больше Елеазария из Хеврона, и она просто застряла в золоченом мраморе.

Как видно на кадрах ролика, на помощь женщине пришли соотечественники. Под их руководством и при непосредственной физической силе женщина все-таки покинула не предназначенное для нее место упокоения.