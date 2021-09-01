Постоялец отеля обеспечил коридорному безбедную жизнь

Коридорный из турецкого отеля в городе Кушадасы Таскин Дасдан унаследовал состояние богатого постояльца и теперь может не работать до конца жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Дасдан работает коридорным с 1990 года. Однажды он познакомился с британским туристом по имени Чарльз Джордж Кортни, который каждый отпуск проводил в Турции. Мужчина всегда был щедр с персоналом отеля, однажды он даже помог Дасдану оплатить образование его детей.

В 2021 году Кортни скончался, и после его смерти родственники получили завещание. Оказалось, мужчина оставил основную долю наследства коридорному. Он также вписал в завещание других сотрудников отеля, но им предназначались суммы поменьше. Точная сумма, которую получил Дасдан, не называется, однако сообщается, что щедрый турист обеспечил сотруднику отеля безбедную жизнь.

Турок заявил, что не намерен увольняться, потому что любит свою работу за возможность знакомиться с людьми из разных стран. По его словам, поступок британца оказался для него полной неожиданностью.

Коридорный — служащий гостиницы, дежурный по этажу, который обслуживает ряд гостиничных номеров. Традиционно коридорный помогает с доставкой багажа в номер, может принести напитки или блюда в комнату постояльцев и выполнить их поручения разного рода. На Западе им принято оставлять чаевые.