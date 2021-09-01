Женщина закурила в самолете и была обругана пассажирами

В США пассажирка закурила на борту самолета после приземления и была обругана попутчиками. Женщину засняли на видео, которое опубликовало издание Mirror.

На видео женщина начинает курить в салоне самолета сразу после приземления борта. Свой поступок она объяснила фразой: "Это был долгий день". Другие пассажиры рассказали, что во время полета она употребляла алкоголь.

"Я не могу поверить, нельзя ведь так просто взять и закурить", "Немедленно арестуйте ее!", "Выведите ее отсюда, дышать невозможно", — возмутились ее попутчики.

Сообщается, что женщину арестовали. Нам борт прибыли сотрудники полиции, которые вывели ее из самолета.