ОАЭ возобновили выдачу виз для вакцинированных иностранцев

Федеральное управление ОАЭ по вопросам идентичности и гражданства (ICA) и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA) сделали совместное заявление, что с понедельника, 30 августа, заявки на получение туристических виз могут подавать граждане любой страны мира при условии, что они полностью вакцинированы одной из одобренных ВОЗ вакцин от COVID-19.

Возобновление приема документов на визы — часть стратегии страны по созданию баланса между интересами здравоохранения и деятельностью коммерческого сектора, а также по поддержке усилий, направленных на восстановление экономики ОАЭ, говорится в сообщении информационного агентства WAM.

Начиная с понедельника, 30 августа, граждане всех стран, в том числе прибывающие из ранее запрещенных территорий, могут претендовать на получение туристической визы, если они привиты «правильной» вакциной. Отметим, что это не освобождает всех въезжающих от прохождения ПЦР-теста в аэропорту по прилете и временной изоляции в отеле до получения результатов.

А вот правила для непривитых не изменились, в том числе, касающиеся особых категорий иностранцев и целей поездок.