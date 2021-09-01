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ОАЭ возобновили выдачу туристических виз для всех вакцинированных иностранцев

TURIZM.RU
9 часов назад

Федеральное управление ОАЭ по вопросам идентичности и гражданства (ICA) и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (NCEMA) сделали совместное заявление, что с понедельника, 30 августа, заявки на получение туристических виз могут подавать граждане любой страны мира при условии, что они полностью вакцинированы одной из одобренных ВОЗ вакцин от COVID-19.

ОАЭ возобновили выдачу виз для вакцинированных иностранцев
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Возобновление приема документов на визы — часть стратегии страны по созданию баланса между интересами здравоохранения и деятельностью коммерческого сектора, а также по поддержке усилий, направленных на восстановление экономики ОАЭ, говорится в сообщении информационного агентства WAM.

Начиная с понедельника, 30 августа, граждане всех стран, в том числе прибывающие из ранее запрещенных территорий, могут претендовать на получение туристической визы, если они привиты «правильной» вакциной. Отметим, что это не освобождает всех въезжающих от прохождения ПЦР-теста в аэропорту по прилете и временной изоляции в отеле до получения результатов.

А вот правила для непривитых не изменились, в том числе, касающиеся особых категорий иностранцев и целей поездок.

Граждане других стран, вакцинированные в ОАЭ, могут претендовать на специальные правительственные льготы. Для этого необходимо зарегистрировать свою вакцинацию через платформу ICA или приложение Al Hosn и дождаться вердикта чиновников.

Новости путешествий,ВОЗ,
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