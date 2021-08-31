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Первая в истории россиянка покорила самую опасную вершину

Диана Товсепова
31 минуту назад

Жительница Калининграда Ольга Королева стала первой в истории россиянкой, покорившей гору Чогори в Азии. Именно эта вершина стала самой опасной в мире точкой для восхождения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первая россиянка покорила самую опасную вершину в мире
Фото: @okglobaltravels@okglobaltravels

Так, 41-летняя Ольга Королева готовилась к покорению этой вершины около десяти лет, каждый день совершая две кардиотренировки. Интересно, что Королева переехала в США, но на вершину взяла с собой российский флаг.

Ранее женщина покоряла Эверест, поэтому К2 стал вторым восьмитысячником в ее жизни. Во время восхождения на Чогори гибнет почти каждый четвертый альпинист, как поясняет источник. Группа, в составе которой была Ольга Королева, по пути на вершину даже наткнулась на тело неизвестного мужчины.

А недавно туристы подавали сигнал бедствия с перевала Дятлова.

Новости путешествий,Ольга Королева,
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