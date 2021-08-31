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Туристка погуляла у опасного для жизни озера и угодила в тюрьму

Lenta.ru
1 час назад

Туристка погуляла у термального озера в Йеллоустонском национальном парке (США), который считается опасным для жизни из-за высоких температур, и угодила в тюрьму за хулиганство. Об этом сообщает The New York Times.

Туристка погуляла у озера и угодила в тюрьму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

26-летняя Мэделин Кейси (Madeline Case), приехавшая из штата Коннектикут, решила посетить одну из самых больших термальных зон страны. Вместе с двумя друзьями она сошла с обозначенной туристической тропы и направилась к бассейну гейзеров Норрис, который известен горячими источниками и минеральными ручьями.

Компанию заметили другие туристы, засняли на камеру и связались с администрацией национального парка. Согласно протоколу прокуратуры США по округу Вайоминг, путешественницу приговорили к семи дням тюремного заключения по статье «Хулиганство».

Также суд назначил девушке штраф в размере тысячи долларов (примерно 73 тысячи рублей). В свое оправдание Кейси заявила, что она попала в запретную зону ненамеренно. По ее словам, предупредительные знаки и ограждения были недостаточно заметными.

Отмечается, что в 2016 году в этом же месте 23-летний турист из-за неосторожности упал в кислотное озеро и погиб. За несколько часов его тело полностью растворилось в воде.

Ранее в августе озеро Уакатипу в Новой Зеландии резко изменило цвет на ярко-зеленый и напугало туристов. Недалеко от водоема очевидцы заметили городской канализационный сток, откуда вытекала ядовитая жидкость прямо в воду.

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