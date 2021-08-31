Первая в истории россиянка покорила самую опасную вершину

Жительница Калининграда стала первой в истории россиянкой, покорившей гору Чогори в Азии, которая считается самой опасной в мире вершиной для восхождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 41-летняя Ольга Королева готовилась к этому около десяти лет — каждый день делала по две кардиотренировки. Несмотря на то что россиянка переехала в США, на вершину Чогори (также К2) она взяла с собой российский флаг.

Ранее Королева уже покоряла Эверест, поэтому К2 стал вторым восьмитысячником в ее жизни. Как поясняет источник, почти каждый четвертый альпинист гибнет во время восхождения на Чогори. По пути на вершину группа, в составе которой была россиянка, даже наткнулась на тело неизвестного мужчины.