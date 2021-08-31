Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Первая в истории россиянка покорила самую опасную в мире вершину

Lenta.ru
2 часа назад

Жительница Калининграда стала первой в истории россиянкой, покорившей гору Чогори в Азии, которая считается самой опасной в мире вершиной для восхождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Первая в истории россиянка покорила самую опасную вершину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уточняется, что 41-летняя Ольга Королева готовилась к этому около десяти лет — каждый день делала по две кардиотренировки. Несмотря на то что россиянка переехала в США, на вершину Чогори (также К2) она взяла с собой российский флаг.

Ранее Королева уже покоряла Эверест, поэтому К2 стал вторым восьмитысячником в ее жизни. Как поясняет источник, почти каждый четвертый альпинист гибнет во время восхождения на Чогори. По пути на вершину группа, в составе которой была россиянка, даже наткнулась на тело неизвестного мужчины.

В марте житель Перми Сергей Улитин покорил перевал Дятлова в Свердловской области на ездовых собаках в экстремальных условиях. Мужчина уточнил, что прошел семидневный путь в 230 километров при 40-градусном морозе. Поездку он запланировал в прошлом году, в 2021-м к нему присоединились еще два человека.

Новости путешествий,Ольга Королева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители