Российские туристы остались разочарованы отдыхом в Анапе

Грязное море и проблемы с электричеством омрачили отпуска в этом сезоне. Подтопления на юге России заставили многих туристов пересмотреть планы на летний отпуск, но не все готовы так просто отказаться от отдыха на морском побережье.

Журналисты «МК» связались с отдыхающими в Анапе, чтобы уточнить, с чем конкретно столкнулись желающие искупаться в последний месяц лета. Основной проблемой для туристов стало загрязнение воды в зонах для купания, а все из-за подтопления.

Туристы жаловались на неприятный запах и невозможность провести в воде даже несколько минут. Роспотребнадзор заинтересовался ситуацией и после необходимых манипуляций вынес вердикт — вода действительно не годится для купания. При этом отдыхающие не спешат покидать пляжи, рассказав изданию, что при такой жаре обходиться без моря невозможно.