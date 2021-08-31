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Российские туристы остались разочарованы отдыхом в Анапе

WomanHit.ru
2 часа назад

Грязное море и проблемы с электричеством омрачили отпуска в этом сезоне. Подтопления на юге России заставили многих туристов пересмотреть планы на летний отпуск, но не все готовы так просто отказаться от отдыха на морском побережье.

Российские туристы остались разочарованы отдыхом в Анапе
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Журналисты «МК» связались с отдыхающими в Анапе, чтобы уточнить, с чем конкретно столкнулись желающие искупаться в последний месяц лета. Основной проблемой для туристов стало загрязнение воды в зонах для купания, а все из-за подтопления.

Туристы жаловались на неприятный запах и невозможность провести в воде даже несколько минут. Роспотребнадзор заинтересовался ситуацией и после необходимых манипуляций вынес вердикт — вода действительно не годится для купания. При этом отдыхающие не спешат покидать пляжи, рассказав изданию, что при такой жаре обходиться без моря невозможно.

Проблемы в Анапе в этом сезоне связаны не только с грязным морем, но и с перебоями в работе электрических приборов, а также подтоплением многих гостиниц на побережье. Отдыхающие стараются относиться к происходящему с пониманием, однако большинство признается, что в следующий раз рассмотрят другие направления для спокойного и комфортного отдыха.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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