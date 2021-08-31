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Россиянам предложили бюджетно слетать на любимый курорт богачей

Lenta.ru
2 часа назад

Российские авиакомпании начали предлагать россиянам бюджетные перелеты на Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богатых туристов. На это обратил внимание портал «Турдом».

Россиянам предложили бюджетно слетать на Мальдивы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, согласно наблюдениям экспертов, в конце августа в различных Telegram-каналах начали появляться объявления о распродаже билетов в популярную пляжную страну. Самым привлекательным оказалась акция Azur Air — в конце августа можно было улететь на Мальдивы с багажом за 7,5 тысячи рублей, а вернуться — за 9 тысяч рублей.

Специалисты предположили, что низкая стоимость связаны с распродажей остатков билетов в преддверии учебного года и обратили внимание на то, что сейчас таких цен уже нет.

Тем не менее эксперты привели актуальную стоимость перелета из Москвы в Мале. Например, совершить путешествие с пересадкой в Дохе будет выгоднее, чем лететь напрямую — транзитный перелет обойдется в 37 тысяч рублей, а прямой — в 47 тысяч рублей без багажа в обе стороны.

В августе стало известно, что россияне массово захотели бюджетно отдохнуть на Мальдивах, которые считаются любимым пляжным курортом среди богатых туристов. Так, с января по июнь 2021 года острова посетили 124,6 тысячи отдыхающих из РФ, из которых около 70 процентов останавливались в отелях премиум сегмента, а около 30 процентов выбирали гестхаусы.

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