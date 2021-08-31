Отелям Турции предрекли преждевременное закрытие

Турецким курортам предрекли преждевременное закрытие в 2021 году из-за нехватки туристов и сложившейся эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает портал Turizm Günlüğü.

Так, согласно информации источника, к таким последствиям привело решение властей Англии и Франции внести Турцию в красную зону и осложнить туристам посещение республики. В результате, как отмечают эксперты, многие отели начали рассматривать вариант досрочного закрытия во время курортного сезона.

Как пояснил председатель Комиссии по туризму и продвижению муниципалитета Кушадасы Фахреттин Чичек (Fahrettin Cicek), вдобавок турецкая сторона не может вести диалог с зарубежными странами должным образом.

«Двойные стандарты, секретное эмбарго или отсутствие прозрачности в координации с нашими министерствами здравоохранения. Мы сталкиваемся с очень серьезными потерями по многим причинам, в том числе из-за плохого контакта с британскими учреждениями для решения проблемы», — пояснил спикер.