В Египте грузовик сбил супружескую пару из России

В Египте на трассе из Хургады в Каир грузовик сбил пару туристов из России. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook посольства России в Египте.

Фото: Asmaa Waguih / Reuters Asmaa Waguih / Reuters

Отмечается, что происшествие случилось на обочине дороги во время короткой остановки туристического автобуса, направлявшегося из курортного города в столицу республики. В результате ДТП женщина погибла на месте, а ее супруга доставили в местную больницу в городе Суэц. Как сообщили медики, серьезной угрозы его жизни нет.

Кроме того, в посольстве уточнили, что с ними была несовершеннолетняя дочь, которая сейчас возвращена в отель. Российская дипмиссия оказывает содействие всем родственникам погибшей.