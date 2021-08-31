Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Египте грузовик сбил супружескую пару из России

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

В Египте на трассе из Хургады в Каир грузовик сбил пару туристов из России. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook посольства России в Египте.

В Египте грузовик сбил супружескую пару из России
Фото: Asmaa Waguih / ReutersAsmaa Waguih / Reuters

Отмечается, что происшествие случилось на обочине дороги во время короткой остановки туристического автобуса, направлявшегося из курортного города в столицу республики. В результате ДТП женщина погибла на месте, а ее супруга доставили в местную больницу в городе Суэц. Как сообщили медики, серьезной угрозы его жизни нет.

Кроме того, в посольстве уточнили, что с ними была несовершеннолетняя дочь, которая сейчас возвращена в отель. Российская дипмиссия оказывает содействие всем родственникам погибшей.

Ранее в августе автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт в Турции, перевернулся на трассе. В результате ДТП погибли четверо россиян, еще пятеро получили тяжелые травмы. Всех пострадавших доставили в местные больницы. Консульство России в Анталье подтвердило информацию об случившемся.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители