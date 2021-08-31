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Стало известно, в каких городах России люди больше всего довольны жизнью

Газета.Ruиещё 1
55 минут назад

В Санкт-Петербурге, Мурманске, Москве, Петрозаводске люди больше удовлетворены своей жизнью, чем граждане в других средних и крупных городов России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на социологическое исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

Стало известно, в каких городах России люди довольны жизнью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование проводилось в августе в городах с населением более 250 тыс. человек. Респондентов спрашивали, довольны ли они своей жизнью в целом и есть ли у них нерешенные проблемы. Социологи выяснили, что в крупных и средних городах доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью, составляет 79%.

Самый низкий показатель удовлетворенности жизнью отметили у граждан из Якутска, Читы, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ – их жители оказались наиболее озабочены нерешенными проблемами(в основном это проблемы со здоровьем, с трудоустройством и с сохранением уровня жизни семьи).

В августе в целом доля таких семей составила 27% от общего числа опрошенных. Это на 10% больше, чем в "доковидных" третьем и четвертом кварталах 2019 года. К числу городов, у жителей которых имеется множество нерешенных проблем, относятся Улан-Удэ, Чита, Якутск, Астрахань, Стерлитамак. Меньше всего проблем у тех, кто проживает в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Грозном и Мурманске.

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