Стало известно, в каких городах России люди довольны жизнью

В Санкт-Петербурге, Мурманске, Москве, Петрозаводске люди больше удовлетворены своей жизнью, чем граждане в других средних и крупных городов России. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на социологическое исследование Финансового университета при Правительстве РФ.

Исследование проводилось в августе в городах с населением более 250 тыс. человек. Респондентов спрашивали, довольны ли они своей жизнью в целом и есть ли у них нерешенные проблемы. Социологи выяснили, что в крупных и средних городах доля тех, кто полностью или в основном доволен жизнью, составляет 79%.

Самый низкий показатель удовлетворенности жизнью отметили у граждан из Якутска, Читы, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ – их жители оказались наиболее озабочены нерешенными проблемами(в основном это проблемы со здоровьем, с трудоустройством и с сохранением уровня жизни семьи).