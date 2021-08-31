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Эксперты рассказали, куда безопасно ехать осенью

Мария Иглина
1 час назад

Эксперты туристической отрасли дали советы по планированию поездок в предстоящем бархатном сезоне. Об этом сообщают "Известия".

Эксперты рассказали, куда безопасно ехать осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Если выбирать поездку за рубеж, то стоит обратить внимание на Турцию, Грецию и Кипр. Для этих стран достаточно предъявить один из трех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19 (сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании).

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, с наступлением осени цены на этих курортах упадут на 20 процентов. Также специалисты выделили Албанию и Мексику.

А говоря о поездках по России, аналитики посоветовали посетить Адыгею, озеро Банное в Башкирии и Телецкое озеро на Алтае.

Узнайте также о том, как путешествовать за границу за 10 тысяч рублей.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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