Эксперты рассказали, куда безопасно ехать осенью

Эксперты туристической отрасли дали советы по планированию поездок в предстоящем бархатном сезоне. Об этом сообщают "Известия".

Если выбирать поездку за рубеж, то стоит обратить внимание на Турцию, Грецию и Кипр. Для этих стран достаточно предъявить один из трех документов, подтверждающих отсутствие COVID-19 (сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании).

Генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, с наступлением осени цены на этих курортах упадут на 20 процентов. Также специалисты выделили Албанию и Мексику.

А говоря о поездках по России, аналитики посоветовали посетить Адыгею, озеро Банное в Башкирии и Телецкое озеро на Алтае.