Турпоток в Крым побил рекорд за постсоветский период

Туристический поток в Крым впервые достиг 7 млн туристов к концу лета. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, за восемь месяцев 2021 года турпоток в Крым превысил показатели рекордного за постсоветский период 2019 года, достигнув 7,2 млн к концу лета, тогда как за весь 2019 год в Крыму отдохнули 7,4 млн туристов. 62% из них прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 30% — самолётом, 8% — поездом. В целом за лето 2021 года в Крыму отдохнули более 5,2 млн туристов, что в полтора раза больше, чем за лето 2020 года, и на 15% больше аналогичного периода 2019 года.

Туристов приняли более тысячи объектов общей вместимостью более 155 тысяч мест. Средняя их загрузка в августе 2021 года превысила 82%, в отдельных регионах средний уровень загрузки превышал 90–95%. Доходы от туризма превысили прошлогодние показатели аналогичного периода в 4,5 раза и составили свыше 14,2 млрд рублей. Вспышек новой коронавирусной инфекции при этом не отмечалось.