Во время показа Dolce & Gabbana начался град

В Венеции на площади Сан-Марко состоялся показ новой коллекции кутюрной линии Dolce&Gabbana – Alta Moda, который собрал около 400 мировых знаменитостей. Во время мероприятия начался град, но и это не помешало гостям насладиться показом. Видео опубликовал главный редактор GQ Россия Игорь Гаранин .

На ролике можно увидеть, как с неба падают льдинки размером с перепелиное яйцо. В это же время одни гости пытаются прикрываться зонтами, а другие сумками. А некоторые и вовсе, как и модели на подиуме, не подают виду, что что-то идет не так.