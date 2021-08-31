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Во время показа Dolce & Gabbana начался град

Мария Иглина
43 минуты назад

В Венеции на площади Сан-Марко состоялся показ новой коллекции кутюрной линии Dolce&Gabbana – Alta Moda, который собрал около 400 мировых знаменитостей. Во время мероприятия начался град, но и это не помешало гостям насладиться показом. Видео опубликовал главный редактор GQ Россия Игорь Гаранин.

На ролике можно увидеть, как с неба падают льдинки размером с перепелиное яйцо. В это же время одни гости пытаются прикрываться зонтами, а другие сумками. А некоторые и вовсе, как и модели на подиуме, не подают виду, что что-то идет не так.

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Новости путешествий,Видео,Игорь Гаранин,
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