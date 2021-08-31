Дорого и многолюдно. Россияне назвали слабые стороны Петербурга, Москвы и Казани

Участники опроса, проведённого сервисом планирования путешествий OneTwoTrip, назвали Санкт-Петербург, Москву и Казань наиболее привлекательными туристическими городами России. Главными положительными качествами тройки лидеров опрошенные назвали большое количество достопримечательностей и кафе, а также развитую инфраструктуру. В то же время респонденты нашли повод и для критики в адрес популярных туристических направлений страны. В ходе опроса OneTwoTrip респондентам предложили назвать достоинства и недостатки российских городов. Симпатии участников исследования расположились таким образом: Петербург, Нижний Новгород и Москва — города с лучшей архитектурой и достопримечательностями; Сочи, Красноярск и Мурманск — с самой живописной природой; Калининград, Москва и Петербург — с лучшими кафе и ресторанами. Наиболее гостеприимными российскими городами, по мнению респондентов, оказались Мурманск, Калининград и Казань, самыми культурными — Петербург, Москва и Казань, самыми экологичными — Сочи, Калининград и Тюмень. Участники опроса рассказали и о минусах главных туристических городов России: Сочи, Петербург и Москва раздражают россиян большим количеством туристов; Нижний Новгород, Мурманск и Калининград раскритиковали из-за скромного количества гостиниц; Красноярск, Челябинск и Омск чаще всего связывали с плохой экологией; Новосибирск, Самару и Ростов-на-Дону признали городами с самыми плохими дорогами; Мурманск, Ростов-на-Дону и Краснодар упрекнули в скромном количестве достопримечательностей; Уфу, Новосибирск и Ростов-на-Дону активнее всего упоминали в свете отсутствия туристической инфраструктуры. На первом месте в списке недостатков Москвы оказались высокие цены в ресторанах (в Петербурге этот минус занял второе место). В то же время тех, кто побывал в Казани, больше всего расстроили небогатая природа и плохие дороги, тогда как претензии по части экологии к столице Татарстана практически не высказывались. В итоговом рейтинге туристической привлекательности для россиян, составленном OneTwoTrip, вслед за Петербургом, Москвой и Казанью расположились Сочи, Калининград, Геленджик, Ялта, Краснодар, Севастополь и Анапа. Среди природных зон в лидерах оказались Северный Кавказ, Карелия, Байкал, Крым, Краснодарский край и Алтай. Их главными достоинствами респонденты назвали живописную природу, вкусную еду и гостеприимных местных жителей, а недостатками — трудности с поиском подходящего жилья, недостаточное количество кафе и ресторанов, а также внушительные потоки туристов. Из-за пандемии подавляющее большинство респондентов — 62,2% — предпочитали путешествовать по России, тогда как за рубеж получилось выбраться лишь 13,7% туристов. Ещё 8,9% опрошенных смогли побывать как внутри страны, так и за границей. В исследовании приняли участие 3906 клиентов OneTwoTrip старше 18 лет, проживающих в России. Ранее «Секрет» писал , что Ростуризм с июля 2020 года по июль 2021 года потратил 124,7 млн рублей на пропаганду внутреннего туризма в интернете. Фото: Pixabay, Pixabay License