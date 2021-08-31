Туристов предостерегли от покупки морских круизов

«Зарегистрированная в США компания inCruises не имеет полномочий продавать морские круизы холдинга Royal Caribbean Group (круизные компании Royal Caribbean, Celebrity, Silversia). Всякими путями, бронируя через посредников, inCruises обходит этот запрет», – такой информацией поделилась в профессиональном сообществе Фейсбука «Трэвел Президиум» Надежда Ястржембская, главный исполнительный директор Aurora Cruises and Travel (США, Флорида).

Фото: TourDom TourDom

Своим постом специалист предостерегает коллег и их клиентов-туристов от покупки морских путешествий через компанию, в отношении которой в США сейчас ведется расследование на предмет наличия в ее модели деятельности признаков финансовой пирамиды.

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Как пояснили порталу TourDom.ru эксперты круизного рынка, inCruises существует несколько лет и активно предлагает свои услуги во многих странах, в том числе в России и государствах СНГ.

Схему работы TourDom.ru описывал еще в декабря 2018 года – она строится по принципам сетевого маркетинга. Так называемые члены-партнеры платят ежемесячные взносы – эквивалент 100 долларов, кроме того, приглашают по реферальным ссылкам новых участников, за что на время освобождаются от внесения платежей, но всё равно получают бонусные баллы. Их потом можно использовать как скидку – до 50% при покупке круизов.

Сами же бронирования морских путешествий производятся через сторонние агентства – прямых контрактов с круизными компаниями у inCruises нет. Отсутствие каких-либо деловых отношений с этой организацией порталу TourDom.ru подтвердили и в российском представительстве Royal Caribbean.

По словам экспертов, сомнительность модели работы inCruises в том, что скидки «членам-партнерам» предоставляются исключительно за счет приводимых ими новых участников. Налицо классическая «пирамида», которая может обрушиться в любой момент и оставить людей и без круизов, и без денег. Кроме того, путешественники вряд ли могут рассчитывать на какое-либо содействие компании в случае проблем с бронированием, в поездке и т. д.