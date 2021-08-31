Море, Эрмитаж и Красная площадь: куда россияне путешествовали этим летом

Лето 2021 года большинство россиян провели на отечественных курортах, а на зарубежные поездки пришлось всего 5% всех путешествий, выяснили аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру и дочерняя компания Сбера СберСтрахование.

Самым популярным направлением полётов стала Москва: авиабилет в столицу приобрёл каждый пятый путешественник. При этом перелёт в одну сторону обошёлся россиянам в среднем в 6147 рублей — на 5% дороже, чем в июне-августе 2020 года.

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Вторым по востребованности у путешественников, как и в прошлом году, оказался Симферополь: на этот маршрут пришлось 9,8% всех проданных авиабилетов. Сочи поднялся на одну строчку в рейтинге, поменявшись местами с Санкт-Петербургом (9,2%). Северная столица заняла четвёртое место (9,1% продаж). 5,1% бронирований пришлось на Анапу, замыкающую пятёрку лидеров. В топ-10 популярных российских авианаправлений также вошли Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Геленджик и Минеральные Воды.

Средние чеки на авиабилеты по всем направлениям выросли по сравнению с прошлым годом. Например, билет в Симферополь подорожал на 4% (до 7776 рублей), Санкт-Петербург — на 6% (6718 рублей), Краснодар — также на 6% (7168 рублей). В среднем перелёт по России в одну сторону этим летом обходился в 7646 рублей.

С наступлением высокого туристического сезона выросли и продажи страховок для путешественников. Так, в июне 2021 года компания СберСтрахование оформила на 62% больше таких полисов, чем в мае, а в июле — на 22% больше, чем в июне. Для многих путешественников уже стало правилом не отправляться на отдых без специальной страховки, которая помогает быстро, без нервов и дополнительных финансовых затрат решить проблемы со здоровьем, багажом или транспортом, периодически возникающие в поездках.

Директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка