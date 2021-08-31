Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В России во время схода лавины пострадали альпинисты

Lenta.ru
2 часа назад

В горах Северной Осетии на высоте 4,2 тысячи метров на группу альпинистов сошла лавина — согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

В Северной Осетии во время схода лавины пострадали альпинисты
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia

Как уточняет источник, снежная масса сошла на путешественников на горе Казбек, когда они поднимались на вершину со стороны Грузии.

Ранее в августе стало известно о смерти российского альпиниста в Таджикистане. Александр Маслов погиб при восхождении группы туристов в горах Памира. Согласно предварительной информации, он отправился на вершину Сент-Экзюпери в районе ледника Федченко 28 июля.

Новости путешествий,Александр Маслов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители