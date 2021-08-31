В Северной Осетии во время схода лавины пострадали альпинисты

В горах Северной Осетии на высоте 4,2 тысячи метров на группу альпинистов сошла лавина — согласно предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как уточняет источник, снежная масса сошла на путешественников на горе Казбек, когда они поднимались на вершину со стороны Грузии.