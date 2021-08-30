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«Не нажрутся никак»: как меняются цены на жилье в Сочи и что об этом думают россияне

Диана Товсепова
1 час назад

В местных СМИ сообщают, что максимальная стоимость квадратного метра первичного жилья в Сочи достигла 2,4 миллиона рублей.

"Не нажрутся никак": россияне возмущены ценами в Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, издания приводят данные риелторов, согласно которым самая дорогая квартира в городе оценивается сейчас в 533,2 миллиона рублей (1,36 млн рублей за квадратный метр). Площадь квартиры — 400 квадратных метров и расположена она в Центральном районе города. Жилой комплекс планируют сдать в конце 2023 года.

В целом, по итогам семи месяцев текущего года, как отмечают специалисты, спрос на элитную недвижимость в Сочи увеличился на 60% в годовом выражении.

Как выяснил "Рамблер", пользователи соцсестей возмущены непрекращающимся ростом цен на недвижимость в Сочи.

"Откуда такие цены. Как молодой семье покупать здесь жилье...";

"А потом удивляемся, чего город на каменные джунгли похож. Не нажрутся никак";

"Скоро из Сочи сделают раскаленную сковородку. Уже рубят изо всех сил;

"Спрос падает всегда в это время года, а цены на недвижимость не упадут это 90%...", — комментируют пользователи в соцсетях.

*Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены.

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