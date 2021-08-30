Необычное явление в небе удивило пользователей соцсетей

"Такие дыры образуются, когда температура воды в облаках ниже точки замерзания, но вода в переохлажденном состоянии еще не замерзла из-за отсутствия кристаллизации ледяных молекул. Когда кристаллы льда действительно образуются, из-за процесса Бержерона возникает эффект домино, в результате чего капли воды вокруг кристаллов испаряются, а в в облаке остается большое, часто круглое отверстие. Считается, что одномоментное появление большого количества крошечных кристаллов льда в слое облаков вызывает этот эффект домино, который и создает дыру. Это называется кавумом".