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Необычное природное явление в небе удивило пользователей социальных сетей

Мира Маркина
1 час назад

Пользователь платформы Reddit опубликовал фотографию необычного природного явления. В затянутом облаками небе появилась "дыра" с радугой по центру.

Необычное явление в небе удивило пользователей соцсетей
Фото: Alolan_Teddiursa/reddit.comAlolan_Teddiursa/reddit.com

В комментариях к посту другие пользователи пошутили, что так выглядит "сломавшийся туалет у инопланетян".

Юзер под ником beeppboppp объяснил природный феномен следующим образом:

"Такие дыры образуются, когда температура воды в облаках ниже точки замерзания, но вода в переохлажденном состоянии еще не замерзла из-за отсутствия кристаллизации ледяных молекул. Когда кристаллы льда действительно образуются, из-за процесса Бержерона возникает эффект домино, в результате чего капли воды вокруг кристаллов испаряются, а в в облаке остается большое, часто круглое отверстие. Считается, что одномоментное появление большого количества крошечных кристаллов льда в слое облаков вызывает этот эффект домино, который и создает дыру. Это называется кавумом".

Недавно в одном из российских регионов засняли на видео огненные смерчи.

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