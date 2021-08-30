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Летевший в Москву пассажир умер в самолете

Мира Маркина
1 час назад

На рейсе из киргизского города Тамчы в Москву скончался пассажир. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Летевший в Москву пассажир умер в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Известно, что мужчина умер после эпилептического припадка, произошедшего на борту самолета. Состояние пассажира резко ухудшилось спустя несколько часов после пересечения воздушной границы. Пролетая над Нижним Новгородом, командир воздушного судна подал сигнал тревоги и запросил разрешение на экстренную посадку.

Самолет приземлился уже через 20 минут. В аэропорту лайнер ждала бригада скорой помощи. Однако пассажир умер в результате асфиксии.

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