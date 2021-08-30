Туристы назвали самые таинственные места в Сочи

Туристы и местные жители города Сочи делятся в соцсетях самыми загадочными местами на курорте. "Рамблер" выбрал особенно популярные таинственные локации.

Ресторан на горе Ахун

Видео дня

О заброшенном ресторане на горе Ахун знают все жители Сочи. Он распахнул свои двери еще в 1937 году на высоте 700 метров над уровнем моря. Это был роскошный ресторан площадью в тысячу квадратных метров. Место было отстроено специально для высокопоставленных чиновников, а когда-то здесь отдыхал сам Сталин.

В 1938 году ресторан с расписными потолками и живым оркестром закрыли из-за санитарно-гигиенических проблем, а само здание начало потихоньку разрушаться. В середине XX века ресторан отреставрировали и с большим ажиотажем открыли заново. Ресторан проработал до 70-х годов, но к этому времени здание обросло страшными легендами: пожар с человеческими жертвами, потоп, убыхское кладбище и остатки старого храма под фундаментом, высота в 666 метров над уровнем моря. Популярный слух: призрак невесты, якобы попавший на видео.

Сейчас к ресторану подъезжают просто ради любопытства, однако вечером, как рассказывают местные, здесь царит особо пугающая атмосфера.

Пещера Ведьм

Пещера ведьм выглядит как туннель, затопленный водой. Глубина затопления колеблется от 15 до 115 сантиметров. Туннель тянется на 74 метра и заканчивается сифоном, который еще никто не обследовал, поэтому точных данных о глубине пещеры нет.

Легенда гласит, что в недрах этой пещеры скрывается вход в прекрасную долину. Говорят, что когда-то в этих стенах замуровывали женщин, заподозренных в колдовстве. Другая версия гласит, что это место спасло местных жителей от завоевателей. Прячась от врага, люди нашли в этой пещере вход в прекрасную долину, попасть в которую могли только избранные.

Волконский дольмен

Наука считает, что дольмены на Кавказе датируются III-II тысячелетиями до нашей эры и являются всего лишь гробницами. Однако многих интересует тот факт, что большая часть дольменов находится на местах геологических разломов, где фиксируются сильные электромагнитные излучения. Каждый дольмен при этом ориентирован по сторонам света, а его плиты расположены так плотно друг к другу, что между ними не получится просунуть даже лезвие ножа.