Российская стюардесса снялась в прозрачном топе

«Какая красивая! Только лучше становишься с каждым днем», «Алена, вы прекрасны!», «Все верно сказали! Спасибо за мотивацию», «Желаю всем выглядеть так после родов как Алена. Просто прекрасна», «Вы красотка! И спасибо за пост и откровение».