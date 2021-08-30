Российская стюардесса снялась в прозрачном топе

Российская стюардесса опубликовала в своем Instagram-аккаунте @alenastewardess откровенные кадры в черном прозрачном корсете и удивила подписчиков.
В посте бортпроводница написала, что у нее были комплексы по поводу размера груди:
"Я ненавидела свою грудь. Я ее стеснялась, расстраивалась и плакала, когда примеряла белье".
Однако ее отношение к телу поменялось, когда рядом появился любящий человек.
"Жизнь — она ведь не бесконечная. И жалко тратить ее неповторимые мгновения на ненависть к своему телу. А оно все чувствует", — написала девушка.
Пользователи социальной сети восхитились внешностью стюардессы в комментариях:
«Какая красивая! Только лучше становишься с каждым днем», «Алена, вы прекрасны!», «Все верно сказали! Спасибо за мотивацию», «Желаю всем выглядеть так после родов как Алена. Просто прекрасна», «Вы красотка! И спасибо за пост и откровение».
Другая стюардесса тоже не постеснялась и показала акробатический трюк в мини-юбке.