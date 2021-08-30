Более 400 тонн шашлыка съели в Сочи за лето

Власти Сочи подвели итоги туристического сезона 2021 года и рассказали, что за лето местные жители и туристы съели более 400 тонн шашлыка. Статистику опубликовали на сайте телеканала "Вести Кубань".

С мая по сентябрь Сочи посетило около 3,4 миллиона туристов. С начала года курорт принял примерно пять миллионов отдыхающих.

За весь сезон в Сочи съели 416 тонн шашлыка, 487 штук хачапури и выпито около 300 тысяч литров кваса.