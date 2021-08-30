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Более 400 тонн шашлыка съели в Сочи за лето

Мира Маркина
48 минут назад

Власти Сочи подвели итоги туристического сезона 2021 года и рассказали, что за лето местные жители и туристы съели более 400 тонн шашлыка. Статистику опубликовали на сайте телеканала "Вести Кубань".

Более 400 тонн шашлыка съели в Сочи за лето
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С мая по сентябрь Сочи посетило около 3,4 миллиона туристов. С начала года курорт принял примерно пять миллионов отдыхающих.

За весь сезон в Сочи съели 416 тонн шашлыка, 487 штук хачапури и выпито около 300 тысяч литров кваса.

Самые популярные места этого лета - Солохаул-парк, ферма Экзархо, Сочинский Дендрарий и Скай-парк. Согласно данным региональных властей, около 70 процентов отдыхающих приезжают на отдых с прививкой от коронавируса.

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